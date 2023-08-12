Эндокринолог Павлова назвала последствия переизбытка сахара в организме
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По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, переизбыток сахара в организме в несколько раз увеличивает риски развития мочекаменной болезни. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на аккаунт медика в одной из соцсетей.
Она отметила, что также сахар влияет на развитие ожирения и увеличивает риск развития диабета.
По мнению медика, для снижения риска заболеваемости следует ограничить потребление сладостей, выпечки, соусов и газировки.