Эндокринолог Павлова рассказала, сколько мандаринов безопасно съедать в день
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Есть мандарины килограммами в преддверии Нового года для россиян не столько дурной тон, но это может нанести определенный вред здоровью, спровоцировав раздражение слизистой, пояснила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова.
В своем аккаунте в соцсетях медик написала, что указанные цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, если их употреблять в день в сравнительно небольшом количестве.
«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день, разделив дневную норму на несколько приемов», — рассказала Павлова.
Эндокринолог в продолжение темы напомнила, что в умеренных количествах полезны не только сами дольки мандаринов, но и цедра. Последнюю можно смело добавлять в питьевую воду.
«Содержащиеся в мандаринах витамины А и С помогут укрепить зубы, кости и иммунитет», - заключила врач.