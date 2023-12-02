Эндокринолог Павлова рассказала, сколько мандаринов безопасно съедать в день

Есть мандарины килограммами в преддверии Нового года для россиян не столько дурной тон, но это может нанести определенный вред здоровью, спровоцировав раздражение слизистой, пояснила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова.

В своем аккаунте в соцсетях медик написала, что указанные цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, если их употреблять в день в сравнительно небольшом количестве.

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день, разделив дневную норму на несколько приемов», — рассказала Павлова.

Эндокринолог в продолжение темы напомнила, что в умеренных количествах полезны не только сами дольки мандаринов, но и цедра. Последнюю можно смело добавлять в питьевую воду.