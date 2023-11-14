Эндокринолог Поляков перечислил важные для людей пожилого возраста белковые продукты

Белок является важным компонентом для сохранения здоровья и физической формы человека. Врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, почему важно постоянно употреблять в пищу белок и следует ли включать его в рацион пожилым людям. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, организм человека является белковой машиной, посредством которого синтезируются гормоны, ферменты, мышечная и соединительная ткани. Также он образует разные аминокислоты, обладающие разными свойствами.

Врач добавил, что важно учитывать объем потребления белка. Так, для женщин норма составляет 200-300 г ежесуточно, а для мужчин – 300-400 г ежесуточно. Однако при регулярных занятиях спортом норму необходимо увеличивать.

По его мнению, пожилым людям следует исключить из рациона красное мясо, поскольку в нем много метионина, повышающего риски развития опухолей. Поэтому важно употреблять в пищу рыбу, морепродукты и птицу.