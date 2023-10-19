Эндокринолог Пожалостина перечислила ранние симптомы сахарного диабета

Сахарный диабет является метаболическим заболеванием, при котором происходит повышение уровня глюкозы в крови в результате нарушения выработки инсулина, действия инсулина или обоих указанных факторов. Врач-эндокринолог Ирина Пожалостина назвала ранние симптомы этого заболевания. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, в мире численность заболеваемостью сахарным диабетом за последние десять лет выросла более чем вдвое.

Медик добавила, что первыми симптомами заболевания являются жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, зуд кожи и половых органов. Тем не менее чаще всего сахарный диабет II типа в начале своего заболевания не имеет симптомов.