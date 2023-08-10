Эндокринолог Рогова назвала заболевания щитовидки при наличии обидчивости и перепадов настроения

Большинство заболеваний щитовидной железы влияют на поведение и состояние психического здоровья человека. По словам врача-эндокринолога Ларисы Роговой, эндокринная и нервная системы тесно взаимосвязаны, поэтому сбой в одном направлении оказывает влияние на другой. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что подобные симптомы наблюдаются при гипертиреозе, для которого характерно нарушение сна, а также сложности в концентрации внимания, непереносимость громких звуков и ярков света.

По мнению медика, при обнаружении подобных симптомов следует обратиться к специалисту.