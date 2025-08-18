Эндокринолог Рождественская назвала способы узнать о сбое в работе щитовидки

Многие симптомы нарушений работы щитовидной железы легко принять за обычную усталость или стресс. Однако, как предупреждает эндокринолог Ольга Рождественская, такие проявления, как беспричинная тревожность, снижение выносливости, отеки или проблемы с терморегуляцией, могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Life.ru.

Специалист выделяет ключевые тревожные признаки: тахикардию, ухудшение памяти, нарушения менструального цикла и резкие изменения веса. В таких случаях необходимо сдать анализ на ТТГ — основной маркер состояния щитовидной железы. Особое внимание стоит уделить профилактике: ежегодное УЗИ и анализ на тиреотропный гормон помогут выявить проблемы на ранней стадии.

По ее словам, щитовидная железа играет crucial роль в работе всего организма — от регуляции метаболизма до состояния нервной системы. Проживание в условиях йодного дефицита, характерного для многих регионов, дополнительно повышает риски. Примечательно, что уровень ТТГ меняется с возрастом, требуя постоянного контроля, подобно показателям глюкозы и холестерина.

Как отмечает Рождественская, симптомы эндокринных нарушений часто маскируются под другие заболевания — от анемии до панических атак. Даже неприятные ощущения в области шеи не всегда указывают на проблемы с щитовидкой. Медик подчеркивает: без лабораторных исследований точный диагноз поставить невозможно.

