Московский врач Невольникова назвала опасные для щитовидной железы привычки

Хаотичный прием биологически активных добавок, содержащих йод, а также чрезмерное употребление продуктов из сои могут негативно сказаться на работе щитовидной железы, рассказала в беседе с РИА Новости эндокринолог Анна Невольникова, работающая в московской поликлинике № 220.

Особое внимание специалист обратила на табакокурение. По словам Невольниковой, эта вредная привычка — максимально губительна для щитовидки.

«Поскольку токсины сигаретного дыма накапливаются в организме, замедляя усвоение йода и нарушая работу щитовидной железы. Также опасен бесконтрольный прием БАДов, в которых содержится йод, особенно это касается препаратов с большими или неизвестными дозировками этого вещества», — предупредила эндокринолог.

Продолжая тему, Невольникова отметила, что избыток изофлавоноидов в организме также может привести к нарушению работы щитовидной железы. Эти вещества способны замедлить активность фермента пероксидазы, который отвечает за выработку гормонов.

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