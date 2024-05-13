Эндокринолог Смирнова перечислила последствия дефицита фолиевой кислоты в организме

Для здорового развития человеческому организму нужна фолиевая кислота, играющая большую роль в формировании клеток, расщеплении вредных аминокислот и создании эритроцитов. По словам врача-эндокринолога Галины Смирновой, уберечься от нехватки важнейшего витамина поспособствует правильный подбор ежедневного рациона. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что ключевым источником этого микроэлемента являются зеленые листовые овощи, например шпинат, спаржа, брюссельская капуста и брокколи, а также бобовые, печень и яйца. Тем не менее при их приготовлении требуется щадящий режим, поскольку термообработка разрушает витамин.

По мнению медика, дефицит фолиевой кислоты может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, болезни Альцгеймера, раку молочной железы и даже бесплодию.

Она уточнила, что первыми симптомами дефицита фолиевой кислоты являются головные боли, снижение веса, учащенное сердцебиение, слабость и постоянная усталость.