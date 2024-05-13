Эндокринолог Смирнова перечислила последствия дефицита фолиевой кислоты в организме
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Для здорового развития человеческому организму нужна фолиевая кислота, играющая большую роль в формировании клеток, расщеплении вредных аминокислот и создании эритроцитов. По словам врача-эндокринолога Галины Смирновой, уберечься от нехватки важнейшего витамина поспособствует правильный подбор ежедневного рациона. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что ключевым источником этого микроэлемента являются зеленые листовые овощи, например шпинат, спаржа, брюссельская капуста и брокколи, а также бобовые, печень и яйца. Тем не менее при их приготовлении требуется щадящий режим, поскольку термообработка разрушает витамин.
По мнению медика, дефицит фолиевой кислоты может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, болезни Альцгеймера, раку молочной железы и даже бесплодию.
Она уточнила, что первыми симптомами дефицита фолиевой кислоты являются головные боли, снижение веса, учащенное сердцебиение, слабость и постоянная усталость.