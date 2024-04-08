Эндокринолог Тананакина назвала способы выбрать хорошую зелень

Зелень должна быть в рационе каждого человека, так как она улучшает перистальтику кишечника, влияет на расщепление жиров, обогащает организм минералами и витаминами. Врач-эндокринолог Наталия Тананакина назвала способы выбрать зелень правильно, чтобы она принесла организму пользу. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, зелень, которая есть на прилавках магазинов, в большинстве случаев выращена промышленным методом. Она безопасна, в отличие от той, которая росла в открытом грунте, поскольку в этом случае она обрабатывается химикатами для защиты от насекомых и микробов, что увеличивает риск развития сердечных заболеваний и сахарного диабета.

Медик подчеркнула, что зелень, выращенная в теплицах, получает все питательные вещества для роста из безопасных питательных растворов.

По ее мнению, лучше выбирать зелень, которая продается в горшочке, также стоит обращать внимание на дату упаковки и месте хранения зелени, а дома хорошо промыть ее в проточной воде, а лучше всего замочить ее на час.