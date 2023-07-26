Эндокринолог Тараско перечислила убивающие мозг человека привычки

Нередко многие замечают, что возникают проблемы с памятью, координированностью, растерянностью и снижением когнитивных способностей в целом. Врач-эндокринолог Анастасия Тараско назвала причины такого поведения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, прежде всего это токсическое влияние алкоголя, привычка поздно ложиться спать, плотный и поздний ужин.

Медик также уточнила, что немалую роль в нарушении когнитивных функций играет малоподвижный образ жизни, отсутствие в рационе растительной пищи и сбалансированного питания.