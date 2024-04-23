Эндокринолог Терушкин определил альтернативу 10 тыс. шагам в день

У миллионов людей в мире диагностирован диабет, а врачи и ученые считают, что количество людей, страдающих данным заболеванием, станет расти. В плане развития диабета второго типа большое значение имеет образ жизни, то есть питание, физическая активность. Врач-эндокринолог Роман Терушкин назвал три полезные привычки, которые снижают риск развития данной патологии. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, прежде всего важно следить за физической активностью, то есть если не привлекает идея «10 тыс. шагов ежедневно», то ее можно заменить на сто приседаний в день. Кроме того, дополнение основных приемов пищи перекусами может привести к инсулинорезистентности, то есть ткани просто перестанут реагировать на инсулин, из-за этого его концентрация в крови станет нарастать.

Врач добавил, что для ощущения сытости во время приема пищи следует учитывать объем потребляемого белка, при этом употребление углеводов и жиров также важно, однако первые должны быть медленными, а вторые — полиненасыщенными.