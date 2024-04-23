Эндокринолог Терушкин определил альтернативу 10 тыс. шагам в день
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У миллионов людей в мире диагностирован диабет, а врачи и ученые считают, что количество людей, страдающих данным заболеванием, станет расти. В плане развития диабета второго типа большое значение имеет образ жизни, то есть питание, физическая активность. Врач-эндокринолог Роман Терушкин назвал три полезные привычки, которые снижают риск развития данной патологии. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, прежде всего важно следить за физической активностью, то есть если не привлекает идея «10 тыс. шагов ежедневно», то ее можно заменить на сто приседаний в день. Кроме того, дополнение основных приемов пищи перекусами может привести к инсулинорезистентности, то есть ткани просто перестанут реагировать на инсулин, из-за этого его концентрация в крови станет нарастать.
Врач добавил, что для ощущения сытости во время приема пищи следует учитывать объем потребляемого белка, при этом употребление углеводов и жиров также важно, однако первые должны быть медленными, а вторые — полиненасыщенными.