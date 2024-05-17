Энтомолог Гниенко перечислил правила поведения при множестве укусов мошкары

Жителей ЦФО атаковали тучи мошкары, на них жалуются в Брянской, Калужской областях и прочих регионах. Энтомолог Юрий Гниенко рассказал, почему укус мошкары вызывает у человека отеки, сильные покраснения и даже небольшое кровотечение. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, при укусах мошкара пьет кровь, которая имеет свойство сворачиваться, поэтому насекомые для предотвращения этого процесса впрыскивают туда свою слюну. Она как раз и вызывает зуд, жжение и отеки.

Эксперт отметил, что защититься от гнуса практически невозможно, поэтому следует бороться с последствиями укусов. Так, нужно провести дезинфекцию места укуса спиртом, йодом или зеленкой, но ни в коем случае не расчесывать, поскольку может попасть инфекция с рук. При наличии аллергических реакций необходимо принимать антигистаминные препараты.