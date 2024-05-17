Энтомолог Гниенко перечислил правила поведения при множестве укусов мошкары
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Жителей ЦФО атаковали тучи мошкары, на них жалуются в Брянской, Калужской областях и прочих регионах. Энтомолог Юрий Гниенко рассказал, почему укус мошкары вызывает у человека отеки, сильные покраснения и даже небольшое кровотечение. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, при укусах мошкара пьет кровь, которая имеет свойство сворачиваться, поэтому насекомые для предотвращения этого процесса впрыскивают туда свою слюну. Она как раз и вызывает зуд, жжение и отеки.
Эксперт отметил, что защититься от гнуса практически невозможно, поэтому следует бороться с последствиями укусов. Так, нужно провести дезинфекцию места укуса спиртом, йодом или зеленкой, но ни в коем случае не расчесывать, поскольку может попасть инфекция с рук. При наличии аллергических реакций необходимо принимать антигистаминные препараты.