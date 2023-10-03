Энтомолог Теняева определила опасное насекомое осеннего периода

В осенний период отдельные виды насекомых становятся более агрессивными и опасными, например осенняя жигалка. Так, при наступлении холодного времени года она начинает кусать людей. Энтомолог Ольга Теняева рассказала, почему данные насекомые осенью становятся злее. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, такое поведение насекомых связано с началом сезона оплодотворения, тем не менее их опасность равна опасности комаров.

Эксперт подчеркнула, что при этом осенняя жигалка может переносить инфекции, поскольку питается кровью, тем не менее опасность ее меньше опасности обычных мух, поскольку она не посещает грязные места вроде помоек.