Энцефалитные кровососы выходят раньше срока: в Костромской области объявлена тотальная обработка

Специалисты отмечают, что аномально снежная зима привела к тому, что членистоногие активизировались раньше привычных сроков. Поскольку Костромская область уже много лет является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу, жителям необходимы усиленные меры предосторожности.

На областном совещании директор департамента здравоохранения Николай Гирин доложил, что жители региона могут пройти вакцинацию от клещевого энцефалита во всех медицинских организациях — вакцина в наличии. Сергей Ситников поручил в первоочередном порядке обеспечить прививками всех граждан, входящих в группу риска, в первую очередь работников лесного и сельского хозяйства.

Директор департамента лесного хозяйства сообщил, что в этом году планируется вакцинировать 196 работников лесничеств. Из трех тысяч работающих в лесозаготовке привито около двух тысяч. По данным департамента агропромышленного комплекса, из 580 механизаторов, занятых в полевых работах, вакцинировано 220.

Глава региона поручил обеспечить максимальную защиту людей и предложил подключить к взаимодействию с работодателями отраслевые профсоюзы.

Особое внимание Сергей Ситников уделил противоклещевой обработке территорий. В первую очередь необходимо обработать участки около детских садов и школ, дворы, объекты культуры и спорта, места массового скопления людей. Губернатор подчеркнул, что обработку нужно начинать сразу после схода снега. Для обработки парковых зон в Костроме уже получено разрешение на использование техники военной академии. Он отметил, что парки надо обрабатывать все, поскольку там огромные площади, и потребовал организовать работы так, чтобы во время обработки в парках никого не было, а людей предупреждали заранее.

По инициативе Сергея Ситникова обучение действиям при укусе клеща будет включено в областную программу обучения доврачебной помощи. Граждане должны понимать, как вести себя в такой ситуации, чтобы минимизировать риски опасных заболеваний.