Эпидемия гриппа в России и мире связана с ошибкой ВОЗ в составе вакцины

Специалисты констатируют масштабный подъем заболеваемости гриппом, который в мире перерос в эпидемию, а в России характеризуется как интенсивный сезонный рост. По мнению экспертов, одной из ключевых причин стала ошибка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рекомендациях по составу вакцины на сезон 2025–2026 годов, пишет « Фонтанка ».

ВОЗ неверно спрогнозировала доминирующий штамм, в результате чего вакцина не содержит актуальный вариант вируса гриппа A (H3N2), известного как гонконгский. Этот штамм, вызвавший пандемию в 1968 году и с тех пор значительно изменившийся, сейчас циркулирует в большинстве европейских стран, где в 24 из 29 государств уже объявлена эпидемия.

В России подавляющее большинство случаев заболевания — это грипп А (H3N2). Согласно данным петербургского НИИ гриппа, почти две трети исследованных образцов оказались дрейф-вариантом (мутировавшей версией) вакцинного штамма A/Croatia, что подтверждает несоответствие вакцины реально циркулирующему вирусу.

Пациенты описывают характерные симптомы: начало с першения в горле и насморка, с последующим развитием кашля и высокой температуры (до 38-39 градусов), которая может держаться несколько дней. Врачи отмечают, что течение «гонконгского» гриппа типично для этого заболевания, а самые тяжелые дни приходятся на 3-5 сутки. Опасность представляет риск осложнений, в частности развитие синусита и пневмонии у ослабленных групп населения.

В Петербурге для борьбы с ростом заболеваемости в городских больницах развернули более 1200 дополнительных инфекционных коек. Госпитализации подлежат пациенты с долго не сбивающейся высокой температурой, хрипами в легких и подозрением на пневмонию.

