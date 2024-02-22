Эпидемиолог Чумаков рассказал, насколько опасен обнаруженный в Таиланде вирус

Путешественники рассказали о возникновении нового вируса в Таиланде, выражающегося в недомогании, кашле и высокой температуре, при которых бессильны даже назначенные медиками лекарственные препараты. Врач-эпидемиолог Петр Чумаков рассказал, какое заболевание могло неожиданно возникнуть в Таиланде и возможна ли новая эпидемия по всему миру. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, это, вероятнее всего, ОРВИ, передающееся воздушно-капельным путем. При этом определить, является это вирусом или бактерией, нельзя.

Медик добавил, что при наличии высокой температуры долгое время есть вероятность, что это именно вирусное заболевание.

По его мнению, при этом новая пандемия во всем мире маловероятна.