Эпидемиолог Гинцбург дал оценку опасности штамма коронавируса EG.5

В мире в настоящее время идет быстрое распространение нового омикрон-штамма коронавируса EG.5, а также его ответвления EG.5.1 под названием «эрис». По словам эпидемиолога Александра Гинцбурга, отечественные ученые почти ничего не знают о новом штамме. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что заявления Роспотребнадзора об опасности данного штамма основаны на данных, поступающих из-за рубежа, прежде всего из зарубежных СМИ.

По мнению ученого, положение вещей показывает, что в России данный штамм пока отсутствует вовсе.