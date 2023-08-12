Эпидемиолог Гинцбург дал оценку опасности штамма коронавируса EG.5
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В мире в настоящее время идет быстрое распространение нового омикрон-штамма коронавируса EG.5, а также его ответвления EG.5.1 под названием «эрис». По словам эпидемиолога Александра Гинцбурга, отечественные ученые почти ничего не знают о новом штамме. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что заявления Роспотребнадзора об опасности данного штамма основаны на данных, поступающих из-за рубежа, прежде всего из зарубежных СМИ.
По мнению ученого, положение вещей показывает, что в России данный штамм пока отсутствует вовсе.