Эпидемиолог Гундаров оценил ситуацию с коклюшем в стране

В некоторых СМИ появилась информация о том, что в отдельных регионах страны началась эпидемия коклюша. По словам эпидемиолога Игоря Гундарова, в субъектах РФ зафиксированы только вспышки заболеваемости коклюшем, ситуация находится под контролем. Об этом сообщает URA.RU .

Он добавил, что коклюш характеризуется периодическими вспышками, поэтому не следует поддаваться панике.

Ранее слова медика подтвердил и Роспотребнадзор, сообщив, что аналогичные всплески заболеваемости коклюшем наблюдаются каждые пять лет и связаны с накоплением пула не иммунных к этим инфекциям лиц.