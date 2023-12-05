Эпидемиолог Гундаров оценил ситуацию с коклюшем в стране
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В некоторых СМИ появилась информация о том, что в отдельных регионах страны началась эпидемия коклюша. По словам эпидемиолога Игоря Гундарова, в субъектах РФ зафиксированы только вспышки заболеваемости коклюшем, ситуация находится под контролем. Об этом сообщает URA.RU.
Он добавил, что коклюш характеризуется периодическими вспышками, поэтому не следует поддаваться панике.
Ранее слова медика подтвердил и Роспотребнадзор, сообщив, что аналогичные всплески заболеваемости коклюшем наблюдаются каждые пять лет и связаны с накоплением пула не иммунных к этим инфекциям лиц.