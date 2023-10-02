Военнослужащие Украины, которые проходят лечение в госпиталях Украины и европейских странах, заражены инфекциями, не поддающимися лечению антибиотиками. По словам академика РАЕН, эпидемиолога Игоря Гундарова, данная ситуация является только частью глобальной картины роста сопротивляемости инфекций к терапии антибиотиками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что частое и беспричинное употребление антибиотиков стало причиной появления устойчивых к ним штаммов.

В качестве примера специалист привел то, что во время пандемии коронавируса в больнице в Коммунарке ¾ смертей пришлось не на сам ковид, а на сопутствующую массу инфекций, которые были устойчивы к антибиотикам.

По его мнению, на данный момент нет четкого понимания методов решения кризиса резистентности бактериальных инфекций к антибиотикам.

Эпидемиолог считает, что в данном случае необходимо меня систему здравоохранения и социального устройства общества. В противном случае через пару десятков лет терапия антибиотиками станет совершенно неэффективной.