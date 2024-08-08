Еще один современный рентген-аппарат заработал в Подмосковье. Новую медтехнику установили во взрослой поликлинике № 2 в Ногинске, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В смену на данном аппарате планируют проводить свыше пятидесяти исследований. Как отметил главврач медучреждения Сергей Лившиц, новый рентген имеет низкую лучевую нагрузку и высокое качество изображения.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в свою очередь, подчеркнул, что качественная и точная диагностика является одним из основных принципов успешного лечения.

На закупку рентген-аппарата для больницы в Ногинске направили почти 20,5 миллиона рублей. Оборудование приобрели благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву в рамках национального проекта «Здравоохранение».