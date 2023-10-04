«Если перестараться, ткани лица поплывут»: названы главные опасности пластических операций

Эстетическая медицина — важная часть современной индустрии красоты. Девушки и мужчины обращаются в клиники для устранения природных несовершенств, получения омолаживающего эффекта. Но у любого хирургического вмешательства всегда есть риски.

О самых распространенных проблемах нам рассказал доктор медицинских наук и пластический хирург Тигран Алексанян.

Легко повредить сосуды

«Очень многие люди недовольны внешним видом своего носа. Когда есть желание исправить его форму, пациенты нередко ведутся на уловки маркетинга и верят, что благодаря безоперационному (инъекционному) вмешательству получат нос своей мечты. Но несмотря на то, что гиалуроновая кислота не вызывает реакции в тканях, для носа она не подходит, так как речь идет о сложной сосудистой системе. Препарат может проникнуть в артерии глаз и стать причиной потери зрения», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В процессе введения препарата, добавил эксперт, легко повредить сосуды. Кроме того, неправильно рассчитанная доза может стать причиной сдавливания капилляров кончика носа и привести к его некрозу.

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Рубец увидят все

Еще один частый риск тоже связан с ринопластикой.

«Пластика невозможна без разреза, а значит, рубец на коже останется. Он будет заметен только первое время, затем побелеет и превратится в едва заметную полоску. Однако при ринопластике можно как раз получить заметный для окружающих рубец. Такой способ операции подразумевает разрез снаружи, на колумелле. Кроме того, есть риск нарушить сосудистую сетку», — отметил Алексанян.

Жир нужно рассчитывать

В погоне за молодым видом люди обращаются еще и к липосакции, которая позволяет вдохнуть свежесть как в тело, так и в лицо. Но доверять, подчеркнул хирург, нужно только опытным рукам.

«Очень важно правильно рассчитать объемы удаляемого жира. Если перестараться, ткани в области лица еще больше поплывут вниз», — предупредил медик.

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