«Перерастет в гнойные процессы»: когда заложенное ухо нельзя лечить дома

Заложенность уха — распространенная и неприятная проблема, которая может возникнуть не только в период болезни, но и во время отпуска, когда ничего не предвещает беды.

Дарья Харина, врач-отоларинголог, объяснила, из-за чего закладывает уши на отдыхе и после него.

Почему закладывает ухо

По словам специалиста, неприятные ощущения в ушах — не всегда причина для паники.

«Заложенность уха может быть после купания, если вода попала в наружный слуховой проход. Тогда можно просто попрыгать на одной ноге или промокнуть ухо ватной палочкой. Еще бывают серные пробки, они разбухают от воды и тоже вызывают заложенность. Но это все высыхает и проходит», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также это может быть, добавила Харина, воспаление слуховой трубы или среднего уха после перелета на самолете или из-за переохлаждения.

«Если есть насморк, мы можем подозревать, что идет воспаление. Заложенность не проходит несколько дней, появляются болевые ощущения — тогда можно брызгать сосудосуживающие капли в нос, чтобы разгрузить слуховую трубу, а также принять нестероидный противовоспалительный препарат», — отметила отоларинголог.

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Без врача не обойтись

В некоторых ситуациях попытки самостоятельно справиться с проблемой опасны и чреваты ухудшением здоровья.

«Когда долго не становится лучше, нужно, чтобы врач посмотрел, потому что это может быть поражение слухового нерва или другая проблема, которая перерастет в гнойные процессы», — предупредила собеседница.

В первые день-два заложенности, подчеркнула Харина, позволительно обходиться собственными силами в борьбе с проблемой.

«Если заложило ухо после самолета, можно сделать пробу Вальсальвы. Зажимаем нос и дуем туда, как будто бы сморкаемся. Можно ощутить такой щелчок в ухе. Это говорит о том, что слуховая труба открылась. Подойдет и самомассаж барабанной перепонки. Ладошку прижимаем плотно к ушной раковине и делаем движение, как будто бы вантузом качаем, в течение 30 секунд», — рассказала эксперт.

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