«Это делается далеко не везде»: выяснилось, почему иностранцы начали ехать за ЭКО в Россию

ЭКО становится все более востребованной процедурой в России. Многие иностранцы стремятся попасть в РФ, чтобы провести ее у отечественных специалистов.

Валентина Денисова, заведующая международным отделом клиники NGC и кандидат медицинских наук, заявила, что число желающих воспользоваться помощью репродуктологов увеличивается.

«Рынок ЭКО в России продолжает расти. Едут к нам в том числе иностранцы со всего мира, и этому есть сразу несколько причин», — заверила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам репродуктолога Виктора Владимирова, ЭКО в РФ намного доступнее — сейчас стоимость процедуры ниже в два или три раза, чем за рубежом, а очередей на нее нет.

«Еще одна причина — высокое качество медицины. В РФ есть современное оборудование, лучшие в мире препараты, технологии и расходники», — рассказал врач.

Немалую роль играет привычка, добавил специалист, и доверие к РФ. Многие семьи, которые приезжают за ЭКО в Россию, как-либо связаны со страной. Чаще всего женщина является коренной россиянкой, а ее супруг — иностранцем.

Валентина Денисова добавила, что низкие цены распространяются не только на саму процедуру, но и на сопутствующие услуги и мероприятия.

«Все технологии репродуктивной медицины в России находятся на невероятном уровне, а результативность программ по вспомогательным репродуктивным технологиям куда выше, чем в заграничных клиниках. Стоимость проведения ЭКО в РФ действительно заметно ниже — начиная с банального приема доктора и заканчивая ценой процедуры», — подчеркнула репродуктолог.

Кроме того, по мнению собеседницы издания, на желание иностранцев провести ЭКО в России влияют и иные факторы. Например, дополнительные услуги и отсутствие каких-либо ограничений по возрасту.

«У нас нет ограничений по возрасту, в отличие от некоторых государств, где уже к 40 годам женщина подвергается существенным ограничениям. Кроме того, людей привлекает возможность провести преимплантационную генетическую диагностику — выявить потенциальные заболевания у эмбриона и подобрать идеально здоровый экземпляр для имплантации в слизистую оболочку матки. Это делается далеко не везде», — заключила Денисова.

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