«Это все мифы»: названы самые популярные стереотипы об ЭКО

Отважиться на ЭКО — довольно серьезный шаг для многих семейных пар. Из-за обилия стереотипов и мифов многие избегают этой процедуры или даже боятся ее.

Репродуктолог Наталья Данилова рассказала нам, с какой ложной информацией сталкиваются будущие пациенты и как все обстоит на самом деле.

Мифы, не более

«Большинство беспокоится, что ЭКО — это много гормонов, что-то противоестественное, то, что может навредить. Отдельные личности даже уверены, что из-за такого способа оплодотворения возникает онкология. Все это мифы. Проведена масса исследований, опровергающих, например, взаимосвязь развития рака с использованием вспомогательных репродуктивных технологий», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Некоторые девушки уверены, добавила специалист, что ребенок, рожденный с помощью экстракорпорального оплодотворения, будет отличаться от других детей. Однако в действительности такие малыши не сталкиваются ни с какими-либо особыми нарушениями, ни с проблемами со здоровьем. На их развитие и жизнь влияют иные факторы, но никак не способ зачатия. Напротив, при проведении ЭКО врачи могут провести дополнительную генетическую диагностику, чтобы выбрать полностью здоровый эмбрион.

«Мужчина перед процедурой сдает меньше анализов, и поэтому очень часто считается, что его роль ограничивается сдачей материала. Это тоже не так», — сообщила Данилова.

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Нужна поддержка

Что еще зависит от мужчины во время проведения ЭКО, нам объяснил репродуктолог Владимир Литвинов.

«Важно помнить, что в оплодотворении участвует супружеская пара. Оба партнера должны быть обследованы и готовы к взаимодействию с врачом. Здоровье мужчины тоже отражается на возможности осуществления процедуры и на ее успехе. Кроме того, каждой женщине крайне важна психологическая поддержка супруга, ведь ее эмоциональное состояние тоже является ключом к позитивному результату при зачатии ребенка. Когда оба приходят на прием, но муж сидит обреченно или «зависает» в телефоне, это уже говорит о негармоничных отношениях, об отсутствии обоюдного желания завести ребенка. А ведь это крайне важно», — отметил собеседник.

По словам специалиста, существует даже понятие психологического бесплодия, когда из-за переживаний и стресса дамы не могут забеременеть. В таких ситуациях именно поддержка партнера, его интерес к происходящему и вовлеченность в процесс способны позитивно воздействовать на результат ЭКО.

Ранее стало известно, почему здоровым женщинам тоже нужна процедура ЭКО.