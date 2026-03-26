«Это колоссальная нагрузка». Послеродовую реабилитацию хотят сделать бесплатной

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия») выступила с инициативой о включении программ, направленных на послеродовое восстановление женщин, в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко есть в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается разработка программы послеродовой реабилитации женщин и ее включение в перечень медицинских услуг, предоставляемых в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС)», — говорится в документе.

Согласно предложению, в перечень услуг, которые планируется добавить в ОМС, войдут: диспансерное наблюдение у гинеколога, терапевта, эндокринолога, диетолога и ряда других профильных специалистов, психологическая помощь, позволяющая снизить риски возникновения послеродовой депрессии, а также физиотерапевтические процедуры.

Кроме того, документ предполагает бесплатное обеспечение женщин комплексом витаминов и минералов. При наличии доказанной эффективности и безопасности процедур у женщин также должна быть возможность пройти эстетическое восстановление.

В своем обращении парламентарий отметила, что к ней регулярно поступают жалобы от граждан, из которых следует, что одним из факторов, заставляющих женщин откладывать рождение ребенка, является беспокойство о собственном здоровье и сомнения в возможности последующего восстановления. Лантратова подчеркнула, что в период вынашивания плода организм женщины испытывает серьезнейшие психологические и физиологические нагрузки, которые зачастую влекут за собой негативные последствия.

