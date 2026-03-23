«Это ловушка для фигуры». Врач назвал безопасную норму бананов в день
Врач рассказал, сколько бананов можно съедать в день
Фото: [istockphoto.com/bhofack2]
Взрослый человек без вреда для здоровья может ежедневно съедать до двух бананов. Тем, кто контролирует массу тела или соблюдает диету, рекомендуется не превышать один плод в сутки. Об этом в интервью РИА Новости заявил Андрей Тяжельников — доктор медицинских наук и главный внештатный специалист по взрослой первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения.
Специалист подчеркнул, что ключевой принцип питания — это умеренность. Для здорового взрослого человека оптимальным количеством он считает один или два банана в день.
«Если человек питается сбалансированно, два банана не навредят фигуре и здоровью. Тем, кто следит за весом или придерживается диеты, лучше ограничиться одним плодом в сутки», — пояснил Тяжельников.
