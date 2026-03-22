«Это не просто усталость». Врач раскрыла неожиданные причины ночных судорог
Невролог: прием диуретиков и статинов может вызывать ночные судороги
Фото: [istockphoto.com/Liudmila Chernetska]
Возникновение ночных судорог может быть спровоцировано не только очевидными факторами, но и специфическими обстоятельствами, сообщила в интервью РИА Новости заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы, врач-невролог Светлана Александрова.
Среди них — прием некоторых лекарственных средств, генетическая предрасположенность к мышечным патологиям, а также заболевания центральной нервной системы.
«Необычные причины могут включать лекарственные препараты (диуретики, статины), наследственные мышечные нарушения или заболевания ЦНС», — пояснила Александрова.
Медик также добавила, что если судороги в ногах беспокоят часто, это может указывать на дефицит важных микроэлементов (магния, калия, кальция) или витамина D. Помимо этого, в списке потенциальных провокаторов — сбои в работе щитовидной железы, сахарный диабет, варикозное расширение вен и периферическая невропатия.
