Батарея ноутбука живет не больше 5 лет: специалисты назвали предельный срок службы и объяснили, как его продлить

Ваш верный портативный друг когда-нибудь неизбежно начнет дохнуть через час после зарядки. Специалисты раскрыли суровую правду: батарея ноутбука даже в идеальном состоянии не протянет больше пяти лет. В плохих условиях — всего два года. И виновата не магия, а химия. Об этом сообщает BGR.

Журналисты BGR проанализировали характеристики популярных моделей и пришли к выводу: литий-ионный аккумулятор рассчитан в среднем на 500–1000 циклов зарядки. Один цикл — это когда вы разрядили батарею с 100% до 0% и снова зарядили до максимума. После этого емкость начинает стремительно падать. В идеальном мире (правильный уход, прохлада, щадящий режим) можно выжать пять лет. В реальности, где вы работаете на жаре, забываете отключать от сети и постоянно разряжаете «в ноль», — не больше двух.

Хуже всего — привычка заряжать до ста процентов и разряжать до нуля. Эксперты советуют держать уровень заряда между 20% и 80%. Идеально — подключать ноутбук к сети только во время тяжелых задач (игры, рендеринг). Хранить технику в сухом, прохладном месте. И обязательно отключать Bluetooth, Wi-Fi и лишние фоновые процессы, когда они не нужны.

Специалисты подчеркивают: химическая деградация неизбежна. Со временем ионы лития теряют способность удерживать заряд. Но если соблюдать простые правила, можно отсрочить покупку нового ноутбука или замену батареи. В противном случае готовьте деньги — двух лет хватит, чтобы аккумулятор превратился в тыкву. Берегите технику, и она прослужит дольше.

