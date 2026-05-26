Мясо как эликсир долголетия: кому оно реально продлевает жизнь, а кому бесполезно

В погоне за активным долголетием люди все чаще спорят о мясе. Одни призывают отказаться от него ради чистоты сосудов, другие уверены: без животного белка не избежать слабости и хрупких костей. URA.RU разобралось в неожиданных результатах китайского исследования: ученые из Фуданьского университета сравнили питание полутора тысяч столетних долгожителей и их ровесников, не доживших до ста, и выяснили, кому мясо действительно помогает, а кому безразлично.

Главный вывод исследования оказался неожиданным. У женщин с дефицитом веса ежедневное употребление мяса повышало шансы дожить до 100 лет на 44% по сравнению с вегетарианской диетой. У мужчин такой связи не нашли — для них мясоедение или отказ от него не влияли на достижение столетнего возраста. Если же пожилой человек весил в норме или имел лишние килограммы, мясо уже не давало преимущества.

Почему эффект проявился только у худых пожилых женщин? Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила это особенностями старения. С возрастом женщины теряют мышечную массу быстрее мужчин, а изначальный ее запас у них ниже. Исследование оценивало только индекс массы тела, но не его состав. У пожилой женщины с общим дефицитом веса критическая потеря мышц встречается особенно часто. Достаточное поступление белка из мяса в этой группе помогало сохранить подвижность и снизить риски падений и переломов. У мужчин мышечный резерв выше, поэтому даже при низком весе они могут дольше обходиться без дополнительного животного белка.

Авторы также заметили: вегетарианцы, которые ели рыбу, яйца или молочные продукты, имели такие же шансы дожить до ста лет, как и мясоеды. Гастроэнтеролог пояснила, что рыба, яйца и молочные продукты — такие же источники незаменимых аминокислот, как и мясо. Если вегетарианец получает их в достаточном объеме, его шансы не снижаются. Найденная разница касалась только вегетарианцев с дефицитом веса — скорее всего из-за общего дефицита калорий и белка.

Что касается «парадокса ожирения» (когда у пожилых небольшой лишний вес иногда связан с лучшим здоровьем), Кашух объяснила это несовершенством индекса массы тела. У пожилого человека с избыточным весом может сохраниться нормальная мышечная масса, тогда как у худого ровесника уже развилась саркопения — возрастная потеря мышц. Именно мышцы, а не жир, обеспечивают лучшую выживаемость.

Вред красного мяса, по словам врача, доказан в основном для людей среднего возраста с избытком калорий и малоподвижным образом жизни. У пожилой ослабленной женщины с анемией или дефицитом белка небольшое количество красного мяса может быть ценным источником железа. При этом китайское исследование не уточняло типы мяса и способы приготовления: пожилые люди в Китае, вероятно, едят не колбасы и бекон, а традиционные блюда со свежим мясом.

Кашух предупредила, что повышенное потребление белка выше нормы может быть рискованным. У многих пожилых есть хронические болезни почек, и избыток белка создает дополнительную нагрузку. Главная задача — чтобы пожилой человек съедал хотя бы рекомендуемую норму: около 1,0–1,2 г белка на килограмм веса в сутки.