Жирная рыба против рака: Мясников назвал продукт, который снижает риск опухоли кишечника

Врач общей практики и известный телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который многие недооценивают. Речь о жирных сортах рыбы. По словам доктора, они не просто полезны для сердца, но и реально снижают риск развития рака, особенно колоректального (опухоль толстого кишечника). Об этом сообщает Lenta.ru.

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников поинтересовался у гостьи студии, может ли употребление жирной рыбы защитить от онкологии. Гостья ответила утвердительно. Врач согласился и уточнил: «Жирные сорта рыбы действительно снижают риск развития рака и колоректального рака в частности». Это не пустые слова, а результат исследований. В такой рыбе много омега-3 жирных кислот и витамина D, которые подавляют воспаление и не дают раковым клеткам размножаться.

Какие именно сорта имеются в виду? Семга, скумбрия, сардины, сельдь, палтус — те, что содержат высокий процент жира. Мясников советует есть их не реже двух-трех раз в неделю. Конечно, одна рыба не панацея, но в комплексе с отказом от курения, умеренными физнагрузками и регулярными обследованиями она серьезно снижает риски.

