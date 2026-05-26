Огурцы на грядку, ссоры под запрет: главные правила на Сидоров день для верующих

Православные 27 мая вспоминают мученика Исидора Хиосского, которому за веру отрубили язык, а затем и голову. В народе святого прозвали Сидором Бокогреем (тепло окончательно вступает в права) и Огуречником — пора высаживать огурцы. День постный, полон примет и строгих запретов, узнала редакция aif.ru .

Исидор родился в Александрии в III веке, жил на острове Хиос, вел целомудренную жизнь. Когда император Декий призвал всех воинов поклониться языческим идолам, сотник донес на крепкого и рослого парня-христианина. На допросе Исидор отказался предать свою веру. После пыток ему отрубили язык, а затем и голову. Тело тайно похоронил друг-христианин Аммоний, которого позже тоже убили.

Что можно делать 27 мая:

Сажать огурцы и кустарники (считается: загаданное желание сбудется, когда куст зацветет).

Работать на огороде.

Что категорически нельзя:

Возвращаться домой с середины пути.

Заходить в дом, если споткнулся на пороге.

Обсуждать финансы.

Ходить весь день в одной одежде.

Спать с кем-то на одной подушке (даже с мужем или женой).

Отказывать в помощи и сквернословить.

Приметы погоды:

Радуга на севере — к ясному лету, на западе — к пасмурному.

Погода 27 мая предсказывает все лето.

Много грозовых туч — дождливый июнь.

Ласточки прилетели — тепло окончательно пришло.

Соловей поет — будет богатый урожай.

Интересный факт: святой Сидор, по народным поверьям, управляет холодными ветрами. С этого дня до осени заморозков больше не будет. День постный — среда.

Ранее священник РПЦ рассказал, как победить страх перед полетом.