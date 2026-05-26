Сын-заказчик и друг-киллер: раскрыты новые подробности о расправе под Липецком

Студент липецкого вуза два месяца вынашивал план убийства собственного отца вместе с другом, узнал канал RT эти, и другие подробности. Парни переделали оружие в боевое, присмотрели безлюдное место в лесном массиве и 22 мая расстреляли 42-летнего Алексея К. в его же машине. На допросе инициатором признался сын. Родные и знакомые в шоке: оба подозреваемых считались образцовыми детьми.

По предварительной картине произошедшего, вечером 22 мая Алексей поехал в Липецк за сыном Артемом. Домой они не вернулись. Супруга Татьяна забила тревогу, когда телефоны мужчин отключились. На поиски вышли более 70 человек — полиция, СК, волонтеры «ЛизаАлерт». Тело нашли спустя трое суток: машинист тепловоза заметил Daewoo Matiz у железной дороги в 30 км от села Спешнево-Ивановское. Алексей был убит выстрелом в голову.

По данным следствия, в машине находились трое: отец за рулем, сын на заднем сиденье и его друг Дмитрий Ш. на переднем пассажирском. Стрелял, как предварительно узнали, Дмитрий. После убийства парни спрятали тело в лесу и скрылись.

Следователи также выяснили: студенты два месяца готовили расправу. Инициатором выступил Артем. Они купили оружие, переделали его в огнестрельное и выбрали глухой лесной участок, где отца ждала засада.

Знакомые семей не верят в случившееся, узнал канал RT. Родственник Артема назвал его спокойным, но ленивым парнем, учился в техуниверситете, любил машины и электронику. Друзья Дмитрия рассказали, что он рос в благополучной семье, учился в медколледже, никогда не проявлял агрессии и не конфликтовал. Мать юноши умерла в декабре 2025 года после тяжелой болезни.

Отец Дмитрия до сих пор не понимает, как сын мог пойти на убийство. По его словам, у них были хорошие отношения, а Дмитрий всегда был «очень порядочным и послушным ребенком». Друзья добавили, что юноша никогда не учился стрельбе и не ходил на охоту. Он собирался навестить отца 23 мая, чтобы поздравить с днем рождения, но якобы помешала учеба.