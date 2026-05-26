Экологический скандал с расстерлом: Московский зоопарк возглавил битву за жизни колумбийских бегемотов

Колумбийские власти решили расстрелять 80 бегемотов — прямых потомков животных, завезенных в страну печально известным наркобароном Пабло Эскобаром в 1980-х. Официальная причина — неуправляемый рост популяции и угроза экосистеме. Однако мировое зоологическое сообщество во главе с Московским зоопарком требует заменить убийство переселением гигантов в центры дикой природы по всему миру, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

После гибели Эскобара его экзотическое ранчо опустело, но четвероногие обитатели никуда не делись. Оказавшись на воле, гиппопотамы оценили местный климат: тепло, врагов нет, корма вдоволь. Небольшая группа размножилась до полутора сотен голов. И вот 13 апреля 2026 года правительство страны объявило: 80 особей подлежат уничтожению.

Ответ международных зоопарков не заставил себя ждать. Светлана Акулова, глава Московского зоопарка и президент ГОЗУ, запустила дипломатический марафон. Зоологи предложили гуманный выход: отловить животных и распределить их по учреждениям, готовым принять гигантов. Главным пунктом назначения может стать индийский центр спасения «Вантара». Также готовность помочь выразили партнеры из Европы, Африки, Азии и Латинской Америки.

Зоолог Владимир Ефременко в интервью «Ямал-Медиа» назвал решение колумбийских властей ошибочным. По его словам, стадо, запертое в границах одного озера, не способно нанести экосистеме критический урон. Единственная реальная проблема — агрессия при защите территории. Если рыбаки или туристы нарушат границы владений бегемотов, те могут покалечить непрошеных гостей. Но это риск для людей, а не для природы.

Эксперт предложил альтернативу: ежегодно отлавливать молодняк и отправлять в африканские водоемы или зоопарки. В Африке гиппопотамы — мигранты по жизни, при пересыхании рек они без стресса перемещаются на новое место. С транспортировкой годовалых особей проблем не будет. Единственное, чего стоит опасаться при выпуске в дикую природу, — драк между чужими самцами.

В XX веке такие спасательные операции уже проводились:

В конце 1950-х при строительстве плотины Кариба в Африке спасательная команда вывезла с затопляемых территорий более 6 тысяч крупных животных — от слонов до жирафов.

В 1964 году в Суринаме после постройки дамбы почти 10 тысяч зверей эвакуировали из джунглей, кишащих пираньями.

Ранее ученые Университета Хельсинки определили самую умную породу собак.