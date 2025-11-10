«Этот снимок может стоить нескольких лет жизни»: врач назвала методы диагностики с самым мощным облучением

Названы методы медицинской диагностики, которые сопровождаются наиболее высокими дозами облучения. В интервью «Газете.Ru» врач ультразвуковой диагностики высшей категории, член Европейской ассоциации ядерной медицины Оксана Платонова рассказала , что высокое облучение пациент получает после компьютерной томографии (КТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), совмещенной с КТ.

Эти сложные и высокоинформативные процедуры позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, но их проведение связано с существенной радиационной нагрузкой на организм.

Уровень облучения при таких исследованиях может быть эквивалентен периоду от нескольких месяцев до десяти лет так называемого естественного фона. Это фоновая радиация, которую человек неизбежно получает от окружающей среды в повседневной жизни.

Разные виды томографии дают различную дозу. Наименьшее воздействие оказывает низкодозовая компьютерная томография легких, используемая для скрининга. Максимальные значения фиксируются при проведении ПЭТ-КТ всего тела, которое чаще всего применяется в онкологии для поиска метастазов и оценки эффективности лечения.

Специалист привела конкретные цифры — при сканировании головного мозга пациент получает дозу в 1-2 миллизиверта, что сопоставимо с 4-8 месяцами естественного фона. КТ органов грудной клетки уже серьезнее — от 5 до 7 миллизивертов, что равно 2-3 годам фонового облучения.

Наиболее высокая нагрузка приходится на процедуру ПЭТ-КТ всего тела, где доза достигает 15-25 миллизивертов. Эта цифра эквивалента 5-10 годам жизни в обычных условиях.

«Назначение КТ «на всякий случай» или без четких показаний не рекомендуется. Современная радиодиагностика — это сбалансированная система, где польза от точной диагностики многократно превышает потенциальный радиационный риск», — отметила Платонова.

В онкологической практике ПЭТ-КТ может назначаться с периодичностью раз в три или шесть месяцев в соответствии с утвержденными протоколами лечения. Безопасное количество процедур в год строго индивидуально и определяется лечащим врачом, который всегда соотносит потенциальный риск от облучения и несомненную пользу от точной диагностики.

