Флюорографию рекомендуется проходить не чаще одного раза в год, тогда как рентген не имеет строгих ограничений по частоте. Об этом сообщила « Газете.ру » врач ультразвуковой диагностики высшей категории, главный врач диагностического отделения АО «Медицина» Оксана Платонова.

По ее словам, доза облучения при цифровой флюорографии составляет около 0,03–0,1 мЗв, а при рентгене грудной клетки — около 0,1 мЗв. Это соответствует естественному облучению, которое человек получает за 3–10 дней. Средняя годовая доза естественного фона обычно не превышает 2–3 мЗв.

Платонова подчеркнула, что проведение рентген-исследования безопасно и не несет угрозы здоровью при необходимости диагностики. «Рентген дает нагрузку меньше, чем перелет на самолете. Опаснее пропустить болезнь, чем пройти обследование», — отметила специалист.

Флюорография, по словам врача, используется главным образом для профилактики туберкулеза, поэтому чаще одного раза в год проходить ее не требуется.

