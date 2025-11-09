Как часто можно делать рентген без вреда — ответ врача удивил пациентов
Врач Платонова: рентген и флюорография соизмеримы с недельным облучением
Флюорографию рекомендуется проходить не чаще одного раза в год, тогда как рентген не имеет строгих ограничений по частоте. Об этом сообщила «Газете.ру» врач ультразвуковой диагностики высшей категории, главный врач диагностического отделения АО «Медицина» Оксана Платонова.
По ее словам, доза облучения при цифровой флюорографии составляет около 0,03–0,1 мЗв, а при рентгене грудной клетки — около 0,1 мЗв. Это соответствует естественному облучению, которое человек получает за 3–10 дней. Средняя годовая доза естественного фона обычно не превышает 2–3 мЗв.
Платонова подчеркнула, что проведение рентген-исследования безопасно и не несет угрозы здоровью при необходимости диагностики. «Рентген дает нагрузку меньше, чем перелет на самолете. Опаснее пропустить болезнь, чем пройти обследование», — отметила специалист.
Флюорография, по словам врача, используется главным образом для профилактики туберкулеза, поэтому чаще одного раза в год проходить ее не требуется.
