Фармаколог Эдигер назвал опасные последствия приема большой дозы валерьянки

Многие люди пытаются усилить и ускорить действие лекарственных средств, принимая двойную или тройную дозу. В первую очередь указанную тактику применяют к таким успокаивающим средствам, как валерьянка и корвалол. По словам клинического фармаколога Александра Эдигера, при приеме половины флакона указанного средства можно нарваться на непредсказуемый эффект, вплоть до сердечного приступа. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

Он добавил, что при волнении достаточно накапать в стакан 20-30 капель валерьянки или корвалола. При большой дозе можно получить достаточно выраженный седативный эффект: снижается давление, наступает полуобморочное состояние.

По мнению эксперта, необходимо принимать даже самые легкие препараты и БАДы строго по инструкции, поскольку любая передозировка чревата серьезными последствиями. Прежде всего особенно осторожными нужно быть с приемом алкоголя во время лечения, так как в сочетании даже с аспирином спиртное может привести к летальному исходу.

Ранее фельдшер Балан пояснила, почему корвалол нельзя принимать дольше четырех недель.