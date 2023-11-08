Фармаколог Эдигер объяснил, о чем сигнализирует появление заед

По словам фармаколога Александра Эдигера, появление у человека ранок в уголках губ, известных как заеды, говорит о наличии сахарного диабета, заболеваний коры надпочечников, авитаминоза и вторичного иммунодефицита. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что также они могут появиться на фоне неправильного прикуса, ношения зубных протезов или брекетов, курения.

По мнению медика, также заеды могут говорить о железодефицитной анемии и о наличии любых хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Он также не исключил появление их в случае механического повреждения, если они прошли через неделю.