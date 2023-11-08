Фармаколог Эдигер объяснил, о чем сигнализирует появление заед
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По словам фармаколога Александра Эдигера, появление у человека ранок в уголках губ, известных как заеды, говорит о наличии сахарного диабета, заболеваний коры надпочечников, авитаминоза и вторичного иммунодефицита. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что также они могут появиться на фоне неправильного прикуса, ношения зубных протезов или брекетов, курения.
По мнению медика, также заеды могут говорить о железодефицитной анемии и о наличии любых хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Он также не исключил появление их в случае механического повреждения, если они прошли через неделю.