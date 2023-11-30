Фармаколог Эдигер перечислил опасные последствия приема антибиотиков

Почти каждый современный человек хотя бы раз в жизни принимал антибиотики. Тем не менее их бесконтрольное потребление может привести к трагическим последствиям. По слова фармаколога Александра Эдигера, больной ни в коем случае не должен прописывать себе антибиотики самостоятельно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что самоназначение в таком случае приводит к тому, что в конкретной местности формируется особая устойчивая к определенному классу антибиотиков раса бактерий.

По мнению медика, врач должен постараться избежать появления у вас одного из наиболее неприятных осложнений вследствие данного лечения — дисбактериоза.