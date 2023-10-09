Фармаколог Эдигер перечислил основные опасности отопительного сезона

Во многих городах нашей страны стартовал отопительный сезон. В связи с этим люди стали чаще проветривать свои помещения. По словам фармаколога Александра Эдигера, этот сезон – период нелегких испытаний для здоровья человека, так как он создает «тяжелую динамику» в воздухе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.