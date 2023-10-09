Фармаколог Эдигер перечислил основные опасности отопительного сезона
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Во многих городах нашей страны стартовал отопительный сезон. В связи с этим люди стали чаще проветривать свои помещения. По словам фармаколога Александра Эдигера, этот сезон – период нелегких испытаний для здоровья человека, так как он создает «тяжелую динамику» в воздухе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что регулярное изменение температуры воздуха и влажности в помещении нередко плохо воспринимается человеческим организмом.
По мнению специалиста, это чревато переохлаждением, аллергическими реакциями на пыль.
Он добавил, что переход от условно «летней» температуры к «зимней» является периодом, который связан с рисками для здоровья.