Фармаколог Эдигер перечислил способы побороть аллергию на холод

Зимний сезон является не только временем разгула вирусов гриппа и ОРВИ. Так. У некоторых людей появляется так называемая аллергия на холод. По словам фармаколога Александра Эдигера, этот симптом был описан еще 30 лет назад, однако не как «аллергия», а как «псевдоаллергия». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что для возникновения аллергии как таковой необходим контакт с аллергеном, что отсутствует при аллергии на холод.

По мнению эксперта, эта псевдоаллергия проявляется в виде сыпи на руках, шее или лице, напоминающей крапивницу.

Он подчеркнул, что для избавления от аллергии на холод следует избавиться от аллергии как таковой.