Фармаколог Эдигер пояснил, почему аллергия у человека может появиться в любой момент

По словам фармаколога Александра Эдигера, человек, который никогда ранее не страдал от аллергии, в любой момент может ее заполучить после контакта с тем или иным возбудителем. Риски формирования аллергического состояния особенно высоки во время путешествий, когда организм попадает в новую среду, и при замене органических компонентов пищи или одежды на синтетические. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что тема острой аллергии до сих пор остается одной из наиболее таинственных и непредсказуемых с точки зрения практической медицины. Так, каждый из нас теоретически после первого контакта с аллергеном может получить состояние аллергической настороженности, то есть готовности к выходу в виде острой аллергии при повторном контакте.

По мнению медика, риски развития аллергии присутствуют всегда. Одним из ключевых элементов, который в самом плохом смысле осложняет наш аллергический фон, является замена природных компонентов питания, одежды и окружающей среды на компоненты синтетические или полусинтетические. Поэтому людям важно сегодня людям тщательно следить за своим аллергическим фоном, причем всем, независимо от того, склонен человек к аллергическим реакциям или нет.

Он уточнил, что симптомами развившегося аллергического состояния могут быть аллергический ринит, кашель, ощущение удушья и отечности лица, а также отек Квинке и анафилактический шок.

Ранее сообщалось, что девушка получила отек Квинке из-за хайпового дубайского шоколада.