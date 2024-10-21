SHOT: девушка получила отек Квинке из-за хайпового дубайского шоколада

Девушка получила отек Квинке после того, как попробовала ставший хайповым дубайский шоколад. Ситуация стала критической, и ей пришлось вызвать скорую помощь, сообщил SHOT.

Пострадавшая отметила, что решила попробовать популярный шоколадный десерт. Почти сразу после первого укуса она ощутила зуд в области рта, но не придала этому значения.

Вскоре, по ее словам, у нее начались приступы удушья, кашель и по всему телу появилось покалывание. Веки у нее сильно отекли, и она начала терять сознание.

На помощь пришла ее тетя, которая в нужный момент вызвала медицинскую бригаду. Врачи оперативно прибыли на место и ввели антигистаминные препараты.

Позже девушка сообщила, что почувствовала облегчение. Она предполагает, что причиной такой реакции организма стала фисташковая паста в составе десерта, на которую у нее, вероятно, аллергия.

Ранее сообщалось, что покупатели продуктовых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» выразили недовольство по поводу отравлений, связанных с зефиром на основе мальтита. Среди пострадавших оказалось несколько десятков человек. Все они употребили зефир «Жизель» и столкнулись с симптомами, такими как вздутие, боли в животе и диарея.