Фармаколог Эдигер пояснил, почему стоимость лекарств от неизлечимых болезней будет заоблачной

Американскими учеными разработан экспериментальный препарат ленакапавир, способный на 100% защитить человека от вируса иммунодефицита. Лекарственные препараты от заболеваний, которые ранее считались неизлечимыми, обязательно появятся в будущем, тем не менее за счет дороговизны производства и чрезвычайно высокой стоимости финального препарата, они, скорее всего, будут недоступны для подавляющего большинства населения планеты. По словам врача-фармаколога Александра Эдигера, разработка сложных и дорогих лекарственных препаратов неизбежно рождает вопрос: насколько это вообще целесообразно с точки зрения этики и экономики. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что указанный препарат в ближайшее время маловероятно подешевеет и будут доступен широким слоям населения, поскольку средства профилактики ВИЧ, стоящие дешевле в тысячи раз. Кроме того, с самим вирусом иммунодефицита ленакапавир вообще никак не борется, так как это именно профилактическое средство, направленное на предотвращение заболевания.

По мнению медика, современный этап развития фармакологии характеризуется явлением, которое, с одной стороны, вызывает массу надежд – это создание лекарственных препаратов высочайшей эффективности, а с другой стороны, у этих лекарств есть один объединяющий их параметр – чудовищная отпускная цена, по которой они попадают на рынок. Заоблачная стоимость подобных препаратов обусловлена тем, что на их разработку нередко уходят десятки лет и тратятся колоссальные средства. При этом «чудодейственные препараты», которые по задумке должны победить неизлечимые заболевания, на деле имеют несколько ограничений и лишь на неопределенное время продлевают жизнь больных.

Он подчеркнул, что неизлечимые болезни так и не будут до конца побеждены. Так, ключи к лечению туберкулеза, лепры, чумы и холеры были найдены еще несколько десятилетий назад, но заболевания все продолжают «собирать свою жатву», хоть и в меньших объемах.