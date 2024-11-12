Фармаколог Эдигер рассказал, что такое симетикон и опасен ли он для новорожденных

Роспотребнадзор определил почти 50 БАДов, не отвечающих стандартам качества и представляющих риски для здоровья человека. В этот перечень попало вещество симетикон. который ранее активно применяли в лечении маленьких детей и даже младенцев. По словам клинического фармаколога и патологоанатома Александра Эдигера, симетикон — это полноценный лекарственный препарат. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что данный препарат представляет собой поверхностное вещество, синтетик, довольно быстро превращающийся в обычную жидкость. Его ранее нередко прописывали при повышенном газообразовании в кишечнике, боролись с коликами у новорожденных детей в первые годы жизни.

По мнению медика, в связи с этим версия об опасности и вреде симетикона для здоровья человека вызывает сомнение.

Ранее он пояснил, почему аллергия у человека может появиться в любой момент.