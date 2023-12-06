Фармаколог Эдигер рекомендует употреблять в пищу красное мясо и сало в зимний сезон

Начало зимнего сезона в этом году выдалось холодным, из-за чего иммунитет жителей нашей страны подвергается серьезным испытаниям. По словам фармаколога Александра Эдигера, неприятностей со здоровьем можно избежать при регулярном приеме витаминов и определенном стиле питания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в первую очередь следует принимать жирорастворимые витамины А, К2, Е и D3, а также водорастворимые С и практически всю группу В. Также важно в определенных объемах микроэлементы селен, железо, цинк, медь и органический йод.

По мнению медика, данные витаминные комплексы необходимы для иммуномодуляции и поддержания в норме верхних дыхательных путей и кожного покрова.

Он подчеркнул, что в рационе важна повышенная калорийность. Следовательно, важно употреблять яйца, сало и красное мясо.