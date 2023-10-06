Фармаколог Эдигер считает аутоиммунные заболевания основной опасностью осенью

В настоящее время во многих городах страны стартовал отопительный сезон. В осенний период жители традиционно сталкиваются с возросшими рисками заразиться сезонными вирусами и обострением хронических заболеваний. По словам фармаколога Александра Эдигера, главной угрозой для здоровья людей в осенний сезон является обострение аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что на сегодняшний день у людей имеется достаточное обеспечение витаминами и отсутствует зависимость от сезонных овощей и фруктов. При этом смена сезонов года всегда является серьезным испытанием для здоровья человека.

По мнению специалиста, это связано с изменением солнечной радиации и инсоляции.

Он отметил, что в такой сезон следует поддерживать иммунитет в состоянии нормы и не допускать переизбытка или дефицита. Так, можно употреблять БАДы, прежде всего с содержанием молекул фукоидных водорослей, ламинарии, гриба Грифола, бета-глюканов дрожжевых стенок, куркумина.