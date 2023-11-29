Фармаколог Эдигер считает, что в зимний сезон врачи назначают специфические антибиотики
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Уровень заболеваемости зимой может достигать пика. В таких условиях несложно подхватить инфекцию, которая лечится лишь антибиотиками. По словам фармаколога Александра Эдигера, антибиотики, прописываемые зимой, могут отличаться от тех, которые применяются летом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что дело в том, что человек все время эволюционирует, меняя в том числе среду своего потребления. При этом старый подход, используемый в практике 30 лет назад, когда зимой были исключительно респираторные инфекции, а летом – кишечные, стал неактуален.
По мнению медика, люди стали больше путешествовать, поэтому контакты с болезнетворными бактериями стали происходить намного чаще.
Он подчеркнул, что зимой развиваются такие острые респираторные инфекции, что антибиотики против них не действуют.