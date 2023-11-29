Фармаколог Эдигер считает, что в зимний сезон врачи назначают специфические антибиотики

Уровень заболеваемости зимой может достигать пика. В таких условиях несложно подхватить инфекцию, которая лечится лишь антибиотиками. По словам фармаколога Александра Эдигера, антибиотики, прописываемые зимой, могут отличаться от тех, которые применяются летом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что дело в том, что человек все время эволюционирует, меняя в том числе среду своего потребления. При этом старый подход, используемый в практике 30 лет назад, когда зимой были исключительно респираторные инфекции, а летом – кишечные, стал неактуален.

По мнению медика, люди стали больше путешествовать, поэтому контакты с болезнетворными бактериями стали происходить намного чаще.

Он подчеркнул, что зимой развиваются такие острые респираторные инфекции, что антибиотики против них не действуют.