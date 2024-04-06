Фармаколог Эдигер заявил, что лекарства против аллергии следует внести в список запрещенных для водителей препаратов

Весной актуальными становятся проблемы, связанные с аллергией. Они запасаются антигистаминными препаратами. Тем не менее таблетки от аллергии, несмотря на очевидную пользу, обладают некоторыми побочными эффектами, которые могут помешать аллергику заниматься привычными делами, включая ухудшение навыков вождения. Фармаколог Александр Эдигер рассказал, почему противоаллергические препараты необходимо внести в список запрещенных при управлении автомобилем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, современные средства от аллергии сегодня находятся в довольно неопределенной ситуации, в том числе юридически. Так, их побочные действия связаны не просто с возникновением сонливости, но и с нарушением внимания, способности сосредоточиться, а прежде всего с изменением скорости реакции.

Эксперт добавил, что в такой ситуации аллергик должен определиться - или противоаллергические средства, или вождение автомобиля, поскольку цена ошибки или неправильного решения слишком высока.

По его мнению, важность темы сочетания вождения и антигистаминных препаратов подкрепляется тем, что в нашей стране в целом не принято всерьез относиться к аллергии как к медицинской проблеме, а чаще всего она воспринимается в качестве бытового, временного явления. Тем не менее при отсутствии лечения аллергия может спровоцировать аутоиммунные атаки на соединительные ткани, суставы, сосуды, костный мозг, нервную систему, которые могут привести к тяжелым заболеваниям.