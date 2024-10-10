Фармэксперт Беспалов пояснил опасность популярного отечественного аналога препарата «Оземпик»

По словам фармэксперта Николая Беспалова, «Оземпик» в большинстве своем используется не по прямому назначению, а ради борьбы с лишним весом, вместо прекращенного импорта препарата в России разработаны аналоги, однако они не настолько безобидны. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что сегодня есть практика поставок «Оземпика» и его аналогов по серым каналам. Однако многие люди стали переключаться на непосредственно отечественные препараты после их появления. При этом сам продукт весьма опасен и подходит не для всех, использовать его следует под серьезным наблюдением во избежание побочных эффектов.

По мнению эксперта, побочные эффекты при применении этого препарата могут быть очень тяжелыми, вплоть до слепоты. При этом на данный момент отсутствуют достоверные сведения о различиях «Оземпика» с российским аналогом.

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