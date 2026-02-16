Фастфуд против мозга: какие продукты повышают риск деменции

Российские ученые проанализировали исследования с участием 70 тыс. человек и выявили связь между увлечением ультраобработанными продуктами и повышенным риском деменции, депрессии и мигрени. В группе риска — чипсы, газировка, фастфуд, лапша быстрого приготовления, сосиски, сладкие йогурты и замороженные полуфабрикаты.

По данным обзора, опубликованного исследователями Сеченовского университета, такие пищевые привычки могут запускать механизмы, ускоряющие старение нейронов и повышающие вероятность болезни Альцгеймера и других неврологических патологий, пишут «Известия».

Как пояснил профессор Алексей Данилов, избыток трансжиров и добавленного сахара нарушает работу митохондрий — клеточных «энергостанций». Это приводит к окислительному стрессу, воспалительным процессам и развитию инсулинорезистентности, в том числе в головном мозге. Дополнительный фактор риска — нарушение оси «кишечник — мозг»: при дисбалансе микробиоты усиливается нейровоспаление, что может повышать вероятность болезни Паркинсона и когнитивных расстройств.

В противовес вредной пище ученые рекомендуют принципы нейронутрициологии: достаточное потребление омега-3 из жирной рыбы и орехов, витаминов группы B, аминокислот — триптофана, тирозина, гистидина. По словам невролога Наиды Гарабовой, мозг почти на 60% состоит из жиров, и дефицит качественных липидов снижает пластичность нейронных связей. Эксперты подчеркивают: компенсировать фастфуд добавками невозможно — ключевую роль играет устойчивый и сбалансированный рацион.

Ранее сообщалось, что в России появится портал для проверки квалификации врачей по QR-коду.